Auto IU

Halsbrecherische Flucht durch die Innenstadt: Polizei stellt Fluchtfahrzeug sicher

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Halsbrecherische Flucht durch die Innenstadt: Polizei stellt Fluchtfahrzeug sicher
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstagabend hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer einer Polizeikontrolle durch eine lebensgefährliche Flucht entzogen. Mit Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h raste der silberne VW Passat CC durch das Stadtgebiet und gefährdete dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Polizei konnte das Fahrzeug später verlassen auffinden und sicherstellen.

Gegen 21:50 Uhr beabsichtigte eine Streifenbesatzung, den Wagen in der Salinenstraße zu kontrollieren. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer massiv und flüchtete mit extrem hoher Geschwindigkeit über Parkflächen, Kreuzungen und Einmündungen durch die Innenstadt. Aufgrund der massiven Eigen- und Fremdgefährdung entschieden sich die Beamten richtigerweise dazu, die direkte Verfolgung abzubrechen, um Schlimmeres zu verhindern.

Fahrzeug in der Händelstraße beschlagnahmt

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Großfahndung entdeckten Polizisten den silbernen VW Passat CC kurze Zeit später in der Händelstraße. Vom Fahrer fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Der Wagen wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und zur Spurensicherung abgeschleppt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Zeugen und Geschädigte gesucht

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nun dringend nach Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder zu weiteren Insassen machen können. Insbesondere Personen, die durch das Fahrverhalten gefährdet, geschnitten oder zu Ausweichmanövern gezwungen wurden, werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Kontaktadresse entgegengenommen:

  • Polizeiinspektion Bad Kissingen: 0971/7149-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026

Mehr

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallflucht: Hoher Schaden an Schaufenster in Haßfurt

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallflucht: Hoher Schaden an Schaufenster in Haßfurt

21. April 2026

Rettung am Hang: Feuerwehr Volkach befreit Fahrer aus umgekipptem Lastendreirad

21. April 2026
Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

21. April 2026
Aufgepasst: Geisterradler-Sprühaktion in Schweinfurt – Fahr auf der richtigen Seite!

Aufgepasst: Geisterradler-Sprühaktion in Schweinfurt – Fahr auf der richtigen Seite!

21. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)