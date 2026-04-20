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Halsbrecherische Flucht durch die Innenstadt: Polizei stellt Fluchtfahrzeug sicher

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Halsbrecherische Flucht durch die Innenstadt: Polizei stellt Fluchtfahrzeug sicher
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstagabend hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer einer Polizeikontrolle durch eine lebensgefährliche Flucht entzogen. Mit Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h raste der silberne VW Passat CC durch das Stadtgebiet und gefährdete dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Polizei konnte das Fahrzeug später verlassen auffinden und sicherstellen.

Gegen 21:50 Uhr beabsichtigte eine Streifenbesatzung, den Wagen in der Salinenstraße zu kontrollieren. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer massiv und flüchtete mit extrem hoher Geschwindigkeit über Parkflächen, Kreuzungen und Einmündungen durch die Innenstadt. Aufgrund der massiven Eigen- und Fremdgefährdung entschieden sich die Beamten richtigerweise dazu, die direkte Verfolgung abzubrechen, um Schlimmeres zu verhindern.

Fahrzeug in der Händelstraße beschlagnahmt

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Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Großfahndung entdeckten Polizisten den silbernen VW Passat CC kurze Zeit später in der Händelstraße. Vom Fahrer fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Der Wagen wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und zur Spurensicherung abgeschleppt.

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Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Kontaktadresse entgegengenommen:

  • Polizeiinspektion Bad Kissingen: 0971/7149-0

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