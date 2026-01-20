Hambach: Einbruch in Einfamilienhaus – Wer hat etwas gesehen?
HAMBACH / LKR. SCHWEINFURT – Am Montag ist es im Dittelbrunner Ortsteil Hambach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, während die Bewohner außer Haus waren. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Straße „An den Hühneräckern“. Die Bewohnerin bemerkte den Vorfall bei ihrer Rückkehr am frühen Abend und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.
Die Einbrecher drangen über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Trotz des gewaltsamen Vorgehens und des Eindringens in die Privatsphäre der Bewohner wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen nichts entwendet. Dennoch hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden an der betroffenen Tür, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Da die Tat während der Tagesstunden verübt wurde, hoffen die Beamten auf Zeugen, die im Bereich der Hühneräcker verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegengenommen. Jede Beobachtung, auch wenn sie zunächst unbedeutend erscheinen mag, kann für die Aufklärung der Tat entscheidend sein.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!