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Hammelburg: Sachbeschädigung auf Friedhof und Einbruch in Kellerabteil

27. Juni 2026Letztes Update 27. Juni 2026
Hammelburg: Sachbeschädigung auf Friedhof und Einbruch in Kellerabteil
Foto: 2fly4
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HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt derzeit in zwei Fällen von Straftaten im Stadtgebiet.

Sachbeschädigung auf dem Friedhof

Im Zeitraum von Mittwoch, den 24. Juni 2026, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, den 25. Juni 2026, 09:00 Uhr, kam es auf dem Hammelburger Friedhof zu einer Sachbeschädigung. Ein Grabkreuz sowie die daran befestigte Figur wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 1.000 Euro.

Einbruch in Kellerabteil

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In einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag, den 18. Juni 2026, 12:00 Uhr, und Montag, den 22. Juni 2026, 12:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil. Entwendet wurden dabei unter anderem zwei Klappstühle, ein Klapptisch sowie eine Axt.

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Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Hammelburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09732/906-0 bei der Polizei zu melden.


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