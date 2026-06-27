Hammelburg: Sachbeschädigung auf Friedhof und Einbruch in Kellerabteil
HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt derzeit in zwei Fällen von Straftaten im Stadtgebiet.
Sachbeschädigung auf dem Friedhof
Im Zeitraum von Mittwoch, den 24. Juni 2026, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, den 25. Juni 2026, 09:00 Uhr, kam es auf dem Hammelburger Friedhof zu einer Sachbeschädigung. Ein Grabkreuz sowie die daran befestigte Figur wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 1.000 Euro.
Einbruch in Kellerabteil
In einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag, den 18. Juni 2026, 12:00 Uhr, und Montag, den 22. Juni 2026, 12:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil. Entwendet wurden dabei unter anderem zwei Klappstühle, ein Klapptisch sowie eine Axt.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Hammelburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09732/906-0 bei der Polizei zu melden.
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