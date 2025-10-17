Auto IU
Handball-Frauen-Team während Training bestohlen – Handballtrainer erwischt die Jungs
FRAMMERSBACH – Am Abend des 15. Oktober 2025 wurden zwei 14-jährige deutsche Jugendliche in der Heubergturnhalle in Frammersbach dabei erwischt, wie sie diverse Sporttaschen nach Wertsachen durchsuchten.
Die beiden Jungen hatten sich dabei bereits Diebesgut im Wert von circa 3.500 Euro zugeeignet. Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die geständigen Jugendlichen vom Trainer des Handballteams festgehalten.
Die Polizei nahm die beiden Jungen anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde gegen die Jugendlichen eingeleitet.
