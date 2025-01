Handball-WM 2025: MHV Schweinfurt lädt zum Public Viewing ein

SCHWEINFURT – Der MHV Schweinfurt 09 und der Soccerdome Schweinfurt laden alle Handballfans aus der Region ein, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-Weltmeisterschaft 2025 gemeinsam zu erleben. Das Public Viewing wird im Soccerdome Schweinfurt, Willi-Kaidel-Straße 3, stattfinden.

Den Auftakt bildet das erste Spiel der deutschen Mannschaft am Mittwoch um 20:30 Uhr gegen Polen. Weitere Spiele folgen am Freitag (20:30 Uhr) gegen die Schweiz und am Sonntag (18:00 Uhr) gegen Tschechien.

Alle Handballfreunde und Interessierten sind herzlich willkommen, in entspannter Atmosphäre mitzufiebern. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort können Getränke erworben werden, während Snacks mitgebracht werden dürfen.

Es erwartet die Zuschauer eine tolle Stimmung, spannende Gespräche und hoffentlich erfolgreiche Spiele der deutschen Mannschaft.

Adresse:

Soccerdome Schweinfurt, Willi-Kaidel-Straße 3