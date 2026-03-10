Auto IU

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am Freitagvormittag ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern auf der B27 eskaliert und führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Männer leicht verletzt wurden. Die Beteiligten, ein 52-Jähriger und ein 68-Jähriger, waren gegen 10:25 Uhr in einem silbernen sowie einem weißen Opel in Richtung Innenstadt unterwegs.

Bereits während der Fahrt auf der B27 in Höhe der Rothofbrücke soll es zu gegenseitigen Nötigungen gekommen sein. Die Schilderungen umfassen dichtes Auffahren, Ausbremsen sowie Rechtsüberholen des jeweils anderen Kontrahenten. An der Ampelanlage nahe dem Parkhaus „Alter Hafen“ hielten beide Männer schließlich an, woraufhin es laut Polizeibericht zu den Handgreiflichkeiten kam.

Du solltest dich bei der Polizei melden, falls du die riskante Fahrweise der beiden Opel-Fahrer oder die anschließende Auseinandersetzung beobachtet hast. Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

