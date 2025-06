Handtasche in Kirche gestohlen

WÜRZBURG/SANDERAU – Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, wurde einer Seniorin in der Kirche in der Breslauer Straße die Geldbörse aus ihrer vergessenen Handtasche entwendet.

Als die Frau kurze Zeit später zu ihrer Tasche zurückkehrte, fand sie diese zwar auf dem Boden wieder, jedoch ohne die Geldbörse. Aus dieser wurden rund 500 Euro Bargeld und Geldkarten gestohlen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle zu melden.