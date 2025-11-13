Auto IU

Handtaschendieb in Bad Brückenau gesucht

13. November 2025Letztes Update 13. November 2025
Bild von LUM3N auf Pixabay
Sparkasse

BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Am Dienstag, gegen 17:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter aus einem Pkw, der auf dem Obermangparkplatz geparkt war, eine Handtasche zu entwenden.

Das Vorhaben misslang jedoch und der Täter flüchtete. Er konnte durch einen Passanten kurzzeitig aufgehalten werden, setzte seine Flucht jedoch kurz darauf fort.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
  • Circa 170 cm groß
  • Schlanke Statur
  • Kein Bart, keine Brille
  • Dunkler Parka mit Pelzbesatz

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel. 09741/606-0 entgegen.

Dein Ding
LOS
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. November 2025Letztes Update 13. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)