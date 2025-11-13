Auto IU
Handtaschendieb in Bad Brückenau gesucht
BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Am Dienstag, gegen 17:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter aus einem Pkw, der auf dem Obermangparkplatz geparkt war, eine Handtasche zu entwenden.
Das Vorhaben misslang jedoch und der Täter flüchtete. Er konnte durch einen Passanten kurzzeitig aufgehalten werden, setzte seine Flucht jedoch kurz darauf fort.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- Circa 170 cm groß
- Schlanke Statur
- Kein Bart, keine Brille
- Dunkler Parka mit Pelzbesatz
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel. 09741/606-0 entgegen.
