Handwerkskammer bietet Sprechtag für Betriebe und Gründer an

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Unternehmer und Existenzgründer aus dem Handwerk können sich am Mittwoch, 22. Juli, im Landratsamt Haßberge kostenlos zu betriebswirtschaftlichen Fragen beraten lassen. Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet dabei Unterstützung von der Gründung bis zur Betriebsübergabe.

Der Sprechtag findet von 10:00 bis 12:00 Uhr in den Räumen der Kreisentwicklung im Landratsamt Haßberge, Tränkberg 8, statt.

Die Beratung umfasst unter anderem Themen wie Existenzgründung, Finanzierungsfragen, Schwachstellenanalyse und die Übergabe eines bestehenden Betriebs. Das Angebot richtet sich sowohl an bereits bestehende Handwerksunternehmen als auch an Gründerinnen und Gründer im Handwerk.

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Die Beratung ist eine kostenlose Dienstleistung der Handwerkskammer für Unterfranken. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.

Interessierte können sich bei B. A. Torsten Zirkel unter der Telefonnummer 09771/6358942 oder per E-Mail an t.zirkel@hwk-ufr.de anmelden.