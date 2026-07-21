Handwerkskammer bietet Sprechtag für Unternehmer und Existenzgründer an

EBERN, LKR. HASSBERGE – Die Handwerkskammer für Unterfranken lädt am Mittwoch, 5. August, zu einem kostenlosen Beratungssprechtag für Handwerksbetriebe und Existenzgründer ein. Die individuelle Beratung findet von 10 bis 12 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft Ebern statt.

Die Betriebsberatung der Handwerkskammer unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Existenzgründer bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Das Angebot reicht von der Existenzgründung über Finanzierungsfragen und Schwachstellenanalysen bis hin zur Betriebsübergabe.

Der Sprechtag richtet sich sowohl an bestehende Handwerksbetriebe als auch an Menschen, die eine Existenz im Handwerk gründen möchten. Die Beratung ist eine kostenfreie Dienstleistung der Handwerkskammer für Unterfranken.

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Eine Terminvereinbarung ist erforderlich. Ansprechpartner ist B.A. Torsten Zirkel, erreichbar unter Tel. 09771/6358942 oder per E-Mail an t.zirkel@hwk-ufr.de