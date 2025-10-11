Auto IU

Handwerkskammer-Sprechtag für Unternehmer und Existenzgründer in Haßfurt

11. Oktober 2025Letztes Update 11. Oktober 2025
HASSFURTDie Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, den 22. Oktober, einen kostenfreien Sprechtag im Landratsamt Haßfurt, Tränkberg 8, an. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr können Unternehmer und Existenzgründer aus dem Handwerk eine unentgeltliche betriebswirtschaftliche Beratung in Anspruch nehmen.

Das Beratungsangebot umfasst alle relevanten betriebswirtschaftlichen Bereiche. Adressaten sind sowohl bestehende Handwerksbetriebe als auch Existenzgründer im Handwerk.

Zu den Themen gehören:

  • Existenzgründung
  • Finanzierungsfragen
  • Schwachstellenanalyse
  • Betriebsübergabe

Die Beratung ist eine kostenlose Dienstleistung der Handwerkskammer für Unterfranken. Um eine Terminvereinbarung wird gebeten bei:

