Handy in der Haßfurter Schule entwendet – Eltern sollten ihre Kinder befragen

HAßFURT, LKR. HAßBERGE – Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen in der Aula der Realschule in der Tricastiner Straße einem 10-Jährigen sein Mobiltelefon gestohlen. Das Handy hatte einen Wert von mehreren hundert Euro.

Der Dieb schaltete das Mobiltelefon nach der Tat aus, weshalb eine Ortung des Geräts nicht möglich ist. Da der Vorfall in der Schulaula stattfand, besteht der Verdacht, dass der Täter möglicherweise ein Schüler sein könnte.

Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Eltern von Schülern der Realschule Haßfurt werden gebeten, ihre Kinder zu fragen, ob sie im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, das Hinweise auf den Täter geben könnte.

Zeugen, die sachdienliche Informationen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 mit der Polizei Haßfurt in Verbindung zu setzen.