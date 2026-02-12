Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

SCHWEINFURT – Am Mittwochabend gegen 18:35 Uhr wurde einem 39-jährigen US-Amerikaner im Bereich des ROẞMARKT sein Mobiltelefon gestohlen. Die Tat ereignete sich aus einer größeren Personengruppe heraus, woraufhin die Polizeiinspektion Schweinfurt nun Ermittlungen aufgenommen hat.

Um den Vorfall aufzuklären, bittet die Polizei Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise auf die Tätergruppe geben können, sich zu melden. Informationen werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.