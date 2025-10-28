Harfenklänge und Gesang mit Annalena Storch im Schrotturm Schweinfurt
SCHWEINFURT – Am ersten Advent, Sonntag, den 30. November 2025, erwartet die Besucher im historischen Schrotturm Schweinfurt ein besonderes musikalisches Erlebnis: Die Harfenistin und Sängerin Annalena Storch lädt zu einem Konzert ein, das zauberhafte Harfenklänge und ihre ausdrucksstarke Stimme vereint.
Annalena Storch kombiniert Harfe, Looper und ihre kraftvolle Stimme, um eine musikalische Reise zu schaffen, die von gefühlvollen und sanften Liedern bis hin zu rhythmischen und experimentellen Stücken reicht. Passend zur Adventszeit werden auch weihnachtliche Klänge zu hören sein. Das einzigartige Ambiente im Schrotturm sorgt dabei für eine intime Atmosphäre.
Details zum Konzert:
- Datum: Sonntag, 30. November 2025
- Ort: Schrotturm Schweinfurt, 97421 Schweinfurt
- Beginn: 18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr)
- Dauer: Circa 120 Minuten mit Pause
- Eintritt: 15 €
- Ticketreservierung: Telefonisch unter 09721/97432
Aufgrund der begrenzten Plätze wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Künstlerin unter www.storchenart.de.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!