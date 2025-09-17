Harmloser Streit eskaliert in der Würzburger Innenstadt

WÜRZBURG/INNENSTADT – Nachdem ein Skateboardfahrer zunächst gegen einen 58-jährigen Fußgänger stieß und stürzte kam es zu einem kurzen Streitgespräch zwischen den beiden Männern.

Im Zuge des Wortgefechts beleidigte der bislang Unbekannte den Fußgänger, bedrohte ihn schließlich und schlug ihn. Der 58-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, während der Täter flüchtete.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/4572230 zu melden.