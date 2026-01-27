Harte Rocker mit weichem Herzen für die Tafel Schweinfurt
SCHWEINFURT – Mit einem Spendenscheck im Gepäck besuchten Erwin Niklaus und „Jay Jay“, Frontmann der Band HEART ROCK, kürzlich die Tafel Schweinfurt, um die ehrenamtliche Arbeit vor Ort zu unterstützen. Die Summe in mittlerer dreistelliger Höhe wurde im Rahmen der traditionellen Veranstaltung „Harte im Garten 2025“ gesammelt. Da die Musiker für den guten Zweck auf eine Gage verzichteten, konnten die Besucher stattdessen freiwillige Beiträge für bedürftige Menschen in der Region leisten.
Die beiden Musiker zeigten sich bei der Übergabe beeindruckt von dem logistischen Aufwand und dem Engagement der Helfer. „Wir bedanken uns bei allen Spendern, die bei den ‚Harten im Garten 2025‘ mit HEART ROCK einen Obolus für Bedürftige hinterließen. Die Entscheidung, die Spende der Tafel SW zukommen zu lassen, war zweifelsfrei eine gute Idee“, erklärten die Künstler einhellig. Das Geld wird nun direkt in die tägliche Versorgung fließen, um die Herausforderungen der Einrichtung zu unterstützen.
Ernst Gehling, Vorsitzender der Tafel Schweinfurt, nahm die Spende dankend entgegen und gab den Gästen einen Einblick in den Alltag der Institution. An über 300 Tagen im Jahr erbringen die Helfer fast ausschließlich ehrenamtlich ihren Dienst, um die Lebensmittelversorgung für über 3.000 bezugsberechtigte Menschen in Schweinfurt sicherzustellen. Jede Zuwendung hilft dabei, die steigenden Anforderungen an die Tafel zu bewältigen und die notwendige Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
