Hassberge: BMW verursacht Unfall und flüchtet – Wer kann Hinweise geben?

AIDHAUSEN, LKR. HASSBERGE – Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines schwarzen BMWs einen Unfall verursacht haben. Das Fahrzeug war auf der Kreisstraße von Happertshausen nach Aidhausen unterwegs gewesen und soll dort in den Gegenverkehr gekommen sein.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes habe einen Zusammenstoß zwar vermeiden können, touchierte hierbei jedoch einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich weiter in Richtung Aidhausen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des schwarzen BMW.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.