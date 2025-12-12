Haßberge: Freundschaft im Weihnachtszauber
LANDKREIS HASSBERGE / PIERRELATTE, FRANKREICH – Die deutsch-französische Partnerschaft zwischen Haßfurt und Pierrelatte wurde am vergangenen Wochenende durch den zehnten Besuch einer 23-köpfigen Delegation beim Marché de Noël (Weihnachtsmarkt) in der französischen Partnerstadt gefestigt. Die Delegation präsentierte kulinarische Spezialitäten, Kunst und Musik aus Franken.
Die Organisation des Besuchs lag in den Händen von Oliver Fesser, dem 2. Vorsitzenden des deutsch-französischen Freundeskreises.
Kulinarische und kulturelle Highlights
Die fränkischen Spezialitäten erfreuten sich großer Beliebtheit:
-
Kulinarik: Besonders gefragt waren fränkische Bratwürste und das regionale Bier aus Zeil am Main. Auch Liköre, Schnäpse, Apfelchips, eingelegter Spargel, Glühwein, Lebkuchen und Stollen fanden großen Anklang. Die Semmeln für die Bratwürste wurden von Paul Gonnet, einem Bäcker aus Pierrelatte, gebacken, der im Rahmen der Partnerschaft das deutsche Brötchen-Backen erlernte.
-
Kunst und Handwerk: Die Haßfurter Künstlerin Janna Liebender-Folz präsentierte handgefertigte Aquarellzeichnungen. Der Verein „Natürlich von hier“ mit Oliver Ulrich war ebenfalls mit einem Stand vertreten.
-
Souvenirs: Die Stadt Haßfurt bot Souvenirs und Geschenkartikel an, darunter Tassen, Memory-Spiele und Holzbierdeckel.
-
Musik: Das Ensemble „Scharfes Blech“ vom Sander Blasorchester sorgte für musikalische Höhepunkte und animierte die Besucher vor der Pierrelatter Kirche zum Singen, Klatschen und Tanzen.
Politischer und Partnerschaftlicher Austausch
Die Delegation war hochkarätig besetzt mit Landrat Wilhelm Schneider und Haßfurts Bürgermeister Günther Werner.
Landrat Schneider hob hervor, dass die Freundschaft von Menschen lebe, die sich engagieren und Traditionen pflegen, und betonte die Wichtigkeit der Begegnungen für die europäische Verständigung. Er dankte insbesondere den Dolmetschern Joachim Friedsam und Oliver Fesser.
Bürgermeister Werner bezeichnete den Weihnachtsmarkt als „ein lebendiges Symbol unserer Freundschaft“. Pierrelattes Bürgermeister Alain Gallu würdigte, dass die deutschen Freunde jedes Mal „ein Stück Franken“ nach Pierrelatte bringen. Landrat und Bürgermeister nutzten den Besuch, um die Perspektiven des Schulaustausches zu besprechen und zu vertiefen.
Die nächste Begegnung ist für das Straßenfest 2026 in Haßfurt geplant.
