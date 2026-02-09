Auto IU

Hassberge: Probestimmzettel für Kreistagswahl im Internet

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026
Screenshot hassberge.de
HASSFURT – Zur Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 8. März 2026 bietet das Landratsamt Haßberge ab sofort einen digitalen Probestimmzettel für die Kreistagswahl an. Auf der Website des Landkreises kannst du in aller Ruhe testen, wie du deine bis zu 60 Stimmen korrekt verteilst, ohne dass dabei Daten gespeichert werden.

Du hast hier die Möglichkeit, die Besonderheiten des bayerischen Wahlrechts wie das „Kumulieren“ und „Panaschieren“ unter realen Bedingungen auszuprobieren. Das System zeigt dir sofort an, wie sich ein Listenkreuz auswirkt oder ab wann ein Stimmzettel durch zu viele Kreuze ungültig werden würde. Besonders für Jungwähler ist dieses Tool eine hilfreiche Unterstützung, um am Wahltag sicher mit den umfangreichen Wahlunterlagen umzugehen.

Zusätzlich findest du auf der Internetseite Verlinkungen zum Innenministerium, die die rechtlichen Begriffe noch einmal detailliert erklären. Auch wenn du online fleißig üben kannst, ersetzt die Simulation natürlich nicht den Gang zur Wahlurne oder die Briefwahl am 8. März, bei der neben dem Landrat und dem Kreistag auch 22 Bürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte neu gewählt werden.

