Haßberge-Spieletage finden im März in Ebern statt

EBERN – Vom 27. bis 30. März 2025 finden in der Frauengrundhalle die „13. Haßberger Spieletage“ statt, organisiert vom Kreisjugendring Haßberge (KJR) in Zusammenarbeit mit der Stadt Ebern. Mit über 1.400 Brett- und Kartenspielen, die von Klassikern über brandneue bis hin zu seltenen, älteren Titeln reichen, lädt die Veranstaltung Familien, Spielefans und Interessierte zum gemeinsamen Spielen ein.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, und wie immer ist der Eintritt kostenfrei. Unterstützt wird das Event durch den BDKJ Haßberge und das Landratsamt Haßberge, die als Kooperationspartner mitwirken. Weitere Details zum Programm sind im offiziellen Flyer unter www.hassberger-spieletage.de zu finden.

Für die Veranstaltung sucht der Kreisjugendring Haßberge noch motivierte Ehrenamtliche, die Teil des „Spielerklärer-Teams“ werden möchten. Die Aufgabe besteht darin, Besuchern neue Spiele näherzubringen und sie in die Regeln einzuführen. Auch ein flexibler Einsatz, beispielsweise an einzelnen Tagen oder in bestimmten Zeitfenstern, ist möglich. Für die Unterstützung gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung.

Interessierte können sich bei Fragen oder zur Anmeldung unter spieletage@kjr-has.de melden oder den Kreisjugendring Haßberge direkt kontaktieren:

Kreisjugendring Haßberge

Promenade 5, 97437 Haßfurt

Telefon: 09521/951685

E-Mail: spieletage@kjr-has.de