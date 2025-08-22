Haßberge: Spielmobil-Tour in den Sommerferien geht weiter

HASSBERGE – Bereits in den ersten Wochen der Sommerferien hat das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) Kommunen im Landkreis Haßberge einen Besuch abgestattet. Jetzt geht die Tour mit jeder Menge Spiel, Spaß und Action ab 25.08. weiter!

Auf das Spielmobil mit seinem Team dürfen sich die kleinen und großen Spielmobil-Besucher:innen in folgenden acht Ortschaften freuen:

Montag, 25.08.bis Dienstag 26.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Happertshausen

Mittwoch, 27.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Sylbach

Donnerstag, 28.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Wülflingen

Freitag, 29.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Prappach

Montag, 01.09. bis Dienstag 02.09. von 13:00 bis 18:00 Uhr in Rentweinsdorf

Mittwoch, 03.09. bis Freitag, 05.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Aidhausen

Montag, 08.09. bis Dienstag, 09.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Untersteinbach

Mittwoch, 10.09. bis Freitag, 12.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Trossenfurt

Das Spielmobil ist ein offenes Angebot vom KJR Haßberge für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Das Team kommt mit dem Spielmobil dort hin, wo die Kinder leben. Das heißt – einfach vorbeikommen, Spielen, Basteln, Bewegen und Spaß haben!

Das Kommen und Gehen der Kinder wird beim Spielmobil wie auf einem Spielplatz nicht kontrolliert und liegt in der Verantwortung der Eltern. Bitte Getränke und Brotzeit mitschicken – und an heißen Tagen Wechselkleidung und ein Handtuch. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Fragen zum Spielmobil beantwortet beim KJR Haßberge Tamara Gräb (09521 951685, info@kjr-has.de).

Foto (Kreisjugendring Haßberge, Manuel Waldenmeier): Das Spielmobil des Kreisjugendrings führt seine Sommertour im Landkreis Haßberge fort.