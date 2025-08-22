Haßberge: Spielmobil-Tour in den Sommerferien geht weiter
HASSBERGE – Bereits in den ersten Wochen der Sommerferien hat das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) Kommunen im Landkreis Haßberge einen Besuch abgestattet. Jetzt geht die Tour mit jeder Menge Spiel, Spaß und Action ab 25.08. weiter!
Auf das Spielmobil mit seinem Team dürfen sich die kleinen und großen Spielmobil-Besucher:innen in folgenden acht Ortschaften freuen:
Montag, 25.08.bis Dienstag 26.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Happertshausen
Mittwoch, 27.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Sylbach
Donnerstag, 28.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Wülflingen
Freitag, 29.08. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Prappach
Montag, 01.09. bis Dienstag 02.09. von 13:00 bis 18:00 Uhr in Rentweinsdorf
Mittwoch, 03.09. bis Freitag, 05.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Aidhausen
Montag, 08.09. bis Dienstag, 09.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Untersteinbach
Mittwoch, 10.09. bis Freitag, 12.09. von 10:00 bis 15:00 Uhr in Trossenfurt
Das Spielmobil ist ein offenes Angebot vom KJR Haßberge für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Das Team kommt mit dem Spielmobil dort hin, wo die Kinder leben. Das heißt – einfach vorbeikommen, Spielen, Basteln, Bewegen und Spaß haben!
Das Kommen und Gehen der Kinder wird beim Spielmobil wie auf einem Spielplatz nicht kontrolliert und liegt in der Verantwortung der Eltern. Bitte Getränke und Brotzeit mitschicken – und an heißen Tagen Wechselkleidung und ein Handtuch. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Fragen zum Spielmobil beantwortet beim KJR Haßberge Tamara Gräb (09521 951685, info@kjr-has.de).
Foto (Kreisjugendring Haßberge, Manuel Waldenmeier): Das Spielmobil des Kreisjugendrings führt seine Sommertour im Landkreis Haßberge fort.
