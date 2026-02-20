Haßberge Tourismus unter den Top 7 beim ADAC Tourismuspreis Bayern 2026
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Das (E-)Radtourismusprojekt von Haßberge Tourismus e.V. hat nach dem „Goldenen Pedal“ die nächste bedeutende Auszeichnung erhalten und zählt nun zu den sieben besten Tourismusprojekten beim ADAC Tourismuspreis Bayern 2026. Geschäftsführerin Susanne Volkheimer nahm die Anerkennung am 12. Februar in München entgegen, wo das innovative Konzept unter 31 eingereichten Bewerbungen als Finalist gewürdigt wurde.
Das Besondere an diesem Erfolg ist der starke Gemeinschaftsgeist: In Kooperation mit 56 Kommunen über zwei Bundesländer und sieben Landkreise hinweg wurde das Projekt ohne externe Planungsbüros realisiert. Das Ergebnis umfasst 23 neue Thementouren, ein dichtes Netz an E-Bike-Ladestationen sowie einen „Digitalen Entdecker-Guide“ mit 109 Erlebnisstationen, die die Region für Radfahrer besonders attraktiv machen.
Für die ländliche Region ist die Platzierung unter den Top 7 neben großen bayerischen Tourismusnamen ein deutliches Signal für die Qualität ihrer strategischen Arbeit. Haßberge Tourismus bedankt sich bei allen beteiligten Partnern, deren Engagement diesen Meilenstein im bayerischen Radtourismus erst ermöglicht hat.
