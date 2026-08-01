Haßberge – Unfall nach riskantem Überholmanöver: Polizei sucht Fahrer eines Kleintransporters

HOFHEIM IN UNTERFRANKEN, LKR. HASSBERGE – Nach einem riskanten Überholmanöver auf der Staatsstraße 2275 zwischen Römershofen und Rügheim ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagmittag glücklicherweise niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Fahrer eines weißen Kleintransporters gegen 11.05 Uhr zum Überholen von drei Fahrzeugen an. Als Gegenverkehr nahte, scherte er wieder ein und zwang die überholten Fahrzeuge zu einer Vollbremsung. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Nach ihm wird nun gefahndet. Das Fahrzeug soll weiß gewesen sein und die Aufschrift „Transoflex“ getragen haben.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 09521/927-0 zu melden.