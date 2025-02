Haßberge: Veranstaltung zum Elterngeld – das wichtigste im Überblick

HAßBERGE – Die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen am Gesundheitsamt Haßberge lädt in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus am Donnerstag, 20. Februar, zu einer Vortragsveranstaltung rund um das Thema Elterngeld ein. Beginn ist um 18:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Am Marktplatz 10 in Haßfurt.

Die Referentinnen der Schwangerenberatungsstelle informieren über wichtige Themen wie Elterngeld, Elternzeit, Bayerisches Familiengeld, Bayerisches Krippengeld sowie bevorstehende Gesetzesänderungen.

Interessierte werden gebeten, sich vorab per E-Mail beim Mehrgenerationenhaus Haßfurt anzumelden: elternbegleitung@kvhassberge.brk.de