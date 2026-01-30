Hassfurt: Kennzeichen gestohlen und Nötigung im Straßenverkehr – Wer kann Hinweise geben?

HASSFURT. Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag, zwischen 19:40 Uhr und 22:50 Uhr das hintere Kennzeichen eines abgestellten BMW. Das Fahrzeug parkte auf dem Pendlerparkplatz am Tränkberg.

HASSFURT. Am Donnerstag, gegen 18:15 Uhr, soll der Fahrer eines Pkw auf der Staatsstraße 2447 von Schweinfurt in Richtung Haßfurt durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht nach Personen die etwas entsprechendes beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.