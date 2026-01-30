Auto IU

Hassfurt: Kennzeichen gestohlen und Nötigung im Straßenverkehr – Wer kann Hinweise geben?

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026
Hassfurt: Kennzeichen gestohlen und Nötigung im Straßenverkehr – Wer kann Hinweise geben?
Bild von StockSnap auf Pixabay
Sparkasse

HASSFURT. Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag, zwischen 19:40 Uhr und 22:50 Uhr das hintere Kennzeichen eines abgestellten BMW. Das Fahrzeug parkte auf dem Pendlerparkplatz am Tränkberg.

HASSFURT. Am Donnerstag, gegen 18:15 Uhr, soll der Fahrer eines Pkw auf der Staatsstraße 2447 von Schweinfurt in Richtung Haßfurt durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht nach Personen die etwas entsprechendes beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026

Mehr

Untersuchungshaft nach räuberischer Erpressung im ICE

Untersuchungshaft nach räuberischer Erpressung im ICE

30. Januar 2026
ACHTUNG: Winterdienst im Dauereinsatz – Vorsicht in Grünanlagen und an Gewässern

ACHTUNG: Winterdienst im Dauereinsatz – Vorsicht in Grünanlagen und an Gewässern

30. Januar 2026
Mann in psychischer Ausnahmesituation löst Polizeieinsatz in Würzburg aus

Mann in psychischer Ausnahmesituation löst Polizeieinsatz in Würzburg aus

30. Januar 2026

Scheune in Flammen – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

30. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)