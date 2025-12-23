Haßfurt: Politikerinnen-Talk am Weihnachtsdorf / Nächstes Vernetzungstreffen am 21. Januar im Landratsamt
HASSFURT – Unter dem Motto „Frauen in die Politik“ fand am Donnerstagabend auf dem Haßfurter Weihnachtsdorf ein lebendiger Politikerinnen-Talk statt. Mit einem Glücksrad lockte die Gleichstellungsstelle zahlreiche Besucher an, die ihr Wissen über die politische Teilhabe von Frauen im Landkreis Haßberge testen konnten. Neben süßen Gewinnen standen vor allem der direkte Austausch mit Mandatsträgerinnen und die Motivation für künftiges politisches Engagement im Vordergrund.
Die Fragen am Glücksrad machten viele Teilnehmer nachdenklich: So wurde nach der Anzahl der Frauen in Kreistagen und Gemeinderäten gefragt oder nach der ersten Bürgermeisterin der Region. Besonders der geringe Frauenanteil in der aktuellen Kommunalpolitik sorgte bei jüngeren Besucherinnen für Erstaunen. Eine junge Frau entschied sich direkt vor Ort, für die Stadtratswahl im März 2026 zu kandidieren, während eine weitere – noch nicht volljährige – Teilnehmerin bereits ihre Mutter im Bürgermeisterwahlkampf unterstützt. Beide betonten, dass die aktive Gestaltung des eigenen Lebensraums der entscheidende Grund für den Weg in die Kommunalpolitik sei.
Vor Ort waren Bürgermeisterinnen sowie Kreis-, Stadt- und Gemeinderätinnen verschiedenster Parteien vertreten, um Fragen zu beantworten und Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Um dieses Netzwerk weiter zu stärken, bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises regelmäßige Vernetzungstreffen an. Ziel ist es, sowohl amtierende Mandatsträgerinnen als auch politisch interessierte Frauen zusammenzubringen und den Austausch über Parteigrenzen hinweg zu fördern.
Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 21. Januar, von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Landratsamt Haßberge statt. Interessierte Frauen werden gebeten, sich vorab bei der Gleichstellungsbeauftragten Christine Stühler unter der Telefonnummer 09521 27655 oder per E-Mail an gleichstellung@hassberge.de anzumelden.
