Hatte er das letzte Brötchen gekauft? – Körperverletzung aufgrund Banalität in Bäckereifiliale

OCHSENFURT, LKRS. WÜRZBURG – Am Samstagnachmittag kam es in einer Bäckereifiliale in der Würzburger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden.

Der Streit begann aus einem banalen Anlass und eskalierte so weit, dass ein 55-Jähriger seinen gleichaltrigen Kontrahenten aus dem Verkaufsraum zerrte, ihn zu Boden warf und auf ihn einschlug.

Das Handgemenge wurde schließlich durch das Eingreifen von Mitarbeiterinnen eines benachbarten Supermarkts beendet, die die beiden Streithähne voneinander trennten. Der Geschädigte erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und führt ein Verfahren wegen Körperverletzung.