Haufenweise Unfallfluchten und fette Beute für einen Fahrraddieb im Raum Würzburg

Haufenweise Unfallfluchten und fette Beute für einen Fahrraddieb im Raum Würzburg
WÜRZBURG / LENGFELD. Zwischen Donnerstagabend, 21:15 Uhr, und Freitagmorgen, 06:00 Uhr, entwendete ein Unbekannter in der Werner-von-Siemens-Straße die amtlichen Kennzeichen WÜ-IX777 von einem BMW.

WÜRZBURG / ZELLERAU. Zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Samstag, 09:30 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein CUBE Reaction in der Farbe grau/schwarz aus einem Fahrradständer eines Anwesens in der Höchberger Straße. Das gewaltsam geöffnete Fahrradschloss ließ der Täter zurück. Der Beuteschaden beträgt rund 2.500 Euro

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Am Sonntagmorgen, zwischen 00:30 Uhr und 03:55 Uhr, wurde ein Ford in der Frauenhoferstraße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

 Polizeiinspektion Würzburg-Land

KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. Zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitagmittag, 13:30 Uhr, ist ein Mercedes, der in der Tannenstraße geparkt war, von einem Unbekannten angefahren worden. Der flüchtige Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro.

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Am Samstagnachmittag, zwischen 16:15 Uhr und 16:50 Uhr, wurde der Außenspiegel eines Hyundai beschädigt, der im Tatzeitraum auf dem Rewe Parkplatz in der Leibnizstraße geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

