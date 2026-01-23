Auto IU

Hauptgewinn für junge Radfahrerin

23. Januar 2026
Hauptgewinn für junge Radfahrerin
Große Freude bei der Caritaslichter-Aktion: Der Hauptgewinn der Benefiz-Aktion „Halt mich fest und schenk mir Licht!“, ein CUBE Kinderfahrrad im Wert von 519 €, ging an die achtjährige Leya Trapp aus Mellrichstadt (Mitte). Gespendet wurde der großzügige Preis vom Cube Store in Nordheim/Rhön. Über den erfolgreichen Abschluss der Aktion freuen sich (von links): Michael Hippeli, Inhaber von bikePoint Rhön, die Gewinnerin Leya Trapp und Angelika Ochs, Vorständin des Caritasverbandes für den Landkreis Rhön-Grabfeld. Foto: Tonya Schulz
MELLRICHSTADT / LKR. RHÖN-GRABFELD – Die achtjährige Leya Trapp aus Mellrichstadt ist die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises der Caritas-Benefiz-Aktion „Halt mich fest und schenk mir Licht!“. Das hochwertige Kinderfahrrad im Wert von 519 Euro wurde der Zweitklässlerin nun im CUBE Store Nordheim übergeben, nachdem ihre Großmutter das Siegerlos für den guten Zweck erworben hatte. Da die Schülerin bisher nur auf gebrauchten Rädern unterwegs war, löste das neue Gefährt bei der leidenschaftlichen Radfahrerin eine besonders große Begeisterung aus.

Hinter der Freude der jungen Gewinnerin steht ein erfolgreiches soziales Projekt des Caritasverbandes für den Landkreis Rhön-Grabfeld. Insgesamt 700 Lose, die traditionell an Kerzen befestigt verkauft wurden, fanden in der Bevölkerung reißenden Absatz. Der Erlös dieser Aktion ermöglichte es dem Verband, zahlreichen sozial benachteiligten Kindern in der Region ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen und ihnen so ein schönes Fest zu bereiten. Angelika Ochs vom Caritasverband betonte bei der Preisübergabe, dass die Unterstützung direkt dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Mit der Übergabe des Hauptgewinns findet die diesjährige Aktion ihren feierlichen Abschluss. Aufgrund der hohen Resonanz und der erfolgreichen Hilfe für bedürftige Familien laufen bereits die Planungen für die Fortsetzung der Benefiz-Reihe im kommenden Winter. Interessierte Bürger können sich über die Arbeit und weitere Projekte des Verbandes jederzeit telefonisch oder über die Webseite der Caritas Rhön-Grabfeld informieren.

