Hauptzollamt Schweinfurt feiert Jubiläum mit Tag der offenen Tür

SCHWEINFURT – Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Zollverwaltung lädt das Hauptzollamt Schweinfurt am Samstag, 25. Juli 2026, zu einem großen Tag der offenen Tür ein. Von 10:00 bis 15:00 Uhr öffnet das Zollamt Schweinfurt im Maintal in der Londonstraße 24 seine Tore für interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die vielfältigen Aufgaben des Zolls. Dabei geht es unter anderem um die Warenabfertigung, die Erhebung von Abgaben, Prüfungsdienste, die Ahndung von Verstößen sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit und Schmuggelkriminalität.

Passend zum Jubiläum lädt ein eigener Stand zu einer Zeitreise durch die Geschichte des Zolls ein. Ehemalige Zöllnerinnen und Zöllner präsentieren historische Fundstücke und geben Einblicke in die Arbeit der vergangenen Jahrzehnte.

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Zu den Höhepunkten des Programms gehören Live-Vorführungen der Zollhunde sowie nachgestellte Kontroll- und Prüfungssituationen aus dem Vollzugsalltag.

Auch für Jugendliche und junge Erwachsene bietet die Veranstaltung Informationen rund um die beruflichen Möglichkeiten beim Zoll. Die Ausbildungs- und Einstellungsberatung informiert über Karrierewege und das duale Studium.

Für das leibliche Wohl sowie Unterhaltung für die jüngsten Gäste ist ebenfalls gesorgt.