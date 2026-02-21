Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert Kampf gegen Schwarzarbeit
SCHWEINFURT – Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Schweinfurt blickt auf ein höchst erfolgreiches Jahr 2025 zurück und konnte die Kontrollpräsenz in der Region Bamberg, Schweinfurt und Würzburg massiv steigern. Mit insgesamt 677 Arbeitgeberprüfungen und über 9.150 Personenüberprüfungen setzten die Beamten ein deutliches Zeichen für fairen Wettbewerb und soziale Gerechtigkeit.
Besonders beeindruckend ist der Anstieg bei den Sanktionen: Die Summe der verhängten Geldstrafen kletterte auf über 1,2 Millionen Euro, während gleichzeitig Freiheitsstrafen von insgesamt fast 38 Jahren erwirkt wurden. Ein Schwerpunkt lag zudem auf der Einhaltung des Mindestlohns, wobei die Zahl der abgeschlossenen Verfahren um fast 60 Prozent auf 201 Fälle stieg. Insgesamt deckten die Ermittler vorenthaltene Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von knapp 8 Millionen Euro auf. Regierungsdirektorin Franziska Schubert betonte, dass der hohe Kontrolldruck aufrechterhalten werde, um ehrliche Betriebe vor Wettbewerbsverzerrung zu schützen und die Sozialsysteme zu sichern.
