Hausbrand im Dürrbachtal: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache
WÜRZBURG / DÜRRBACHAU – Am Samstagnachmittag ist in einem Einfamilienhaus im Würzburger Stadtteil Dürrbachau ein Feuer ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, bevor Personen zu Schaden kamen.
Gegen 16:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf über das Brandgeschehen im Dürrbachtal ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter, schwerer Qualm aus sämtlichen Stockwerken des Wohnhauses.
Keine Verletzten bei Brandereignis
Die Berufsfeuerwehr Würzburg leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer löschen. Ein glücklicher Umstand war, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im Gebäude aufhielten. Somit gab es nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzten zu beklagen.
Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen
Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen und das Gebäude gesichert war, hat die Kriminalpolizei Würzburg noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten untersuchen nun die bislang noch unklare Brandursache sowie das genaue Ausmaß des entstandenen Sachschadens am Wohnhaus. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.
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