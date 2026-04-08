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Hausbrand im Dürrbachtal: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Hausbrand im Dürrbachtal: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache
Foto: 2fly4
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WÜRZBURG / DÜRRBACHAU – Am Samstagnachmittag ist in einem Einfamilienhaus im Würzburger Stadtteil Dürrbachau ein Feuer ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, bevor Personen zu Schaden kamen.

Gegen 16:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf über das Brandgeschehen im Dürrbachtal ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter, schwerer Qualm aus sämtlichen Stockwerken des Wohnhauses.

Keine Verletzten bei Brandereignis

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Die Berufsfeuerwehr Würzburg leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer löschen. Ein glücklicher Umstand war, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im Gebäude aufhielten. Somit gab es nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzten zu beklagen.

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