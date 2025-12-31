Hausen: Rauchentwicklung in Wohnhaus – Brand an Holzheizung

HAUSEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Dienstagvormittag ist es in einem Wohnhaus zum Ausbruch eines Feuers gekommen, bei dem eine 90-Jährige eine Rauchgasvergiftung erlitten hat. Die Polizei ermittelt zu der Ursache des Brandes.

Gegen 10:00 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin Rauch, der aus dem Gebäude in der St.-Georg-Straße drang und suchte Hilfe in einer gegenüberliegenden Bäckerei. Die Zeugen handelten vorbildlich, halfen der 90-jährigen Bewohnerin ins Freie zu kommen und verständigten die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Ausgebrochen war das Feuer im Bereich eines Holzofens.

Die Hausbewohnerin wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Gebäude ist es durch den Rauch zu einem Schaden in noch nicht näher zu beziffernder Höhe gekommen.

Die weiteren Ermittlungen zur Entstehung des Feuers werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt. Dem Sachstand nach ist ein möglicherweise unsachgemäßes Vorgehen beim Anzünden des Ofens nicht auszuschließen.