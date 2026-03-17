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Hausfassaden mit Eiern beworfen: Polizei Gerolzhofen sucht Zeugen

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
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GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Sonntag ist es in der Johannes-Müller-Straße zu Sachbeschädigungen an zwei Wohngebäuden gekommen. Unbekannte bewarfen die Fassaden der Häuser mit Eiern und hinterließen entsprechende Verschmutzungen.

Die Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr morgens und 16:30 Uhr nachmittags. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

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Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen: 09382/940-0

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