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Hausfassaden mit Eiern beworfen: Polizei Gerolzhofen sucht Zeugen
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Sonntag ist es in der Johannes-Müller-Straße zu Sachbeschädigungen an zwei Wohngebäuden gekommen. Unbekannte bewarfen die Fassaden der Häuser mit Eiern und hinterließen entsprechende Verschmutzungen.
Die Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr morgens und 16:30 Uhr nachmittags. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen: 09382/940-0
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