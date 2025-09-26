Hausfriedensbruch in Arnstein – Gibt es Zeugen?
ARNSTEIN – In Heugrumbach, einem Ortsteil von Arnstein, kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Hausfriedensbruch mit anschließender Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Straße Am Steinbrünnlein. Ein unbekannter männlicher Täter verschaffte sich Zutritt zum Grundstück und beschädigte die Haustür des Anwesens. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, den 25. September 2025, zwischen 22:59 Uhr und 23:15 Uhr. Der Eindringling überwand zunächst das verschlossene Eingangstor, um zur Haustür des Anwesens zu gelangen, wo er mehrfach klingelte.
Da der Anwohner zuvor bereits vermehrt anonyme Anrufe erhalten hatte, verhielt er sich vorsichtig. Bei einer ersten Überprüfung des Bereichs konnte er niemanden feststellen. Als es kurz darauf erneut klingelte, suchte der Geschädigte gemeinsam mit seinem Nachbarn das Grundstück ab.
Der Geschädigte traf hierbei auf den Eindringling, woraufhin dieser umgehend flüchtete. Wenig später stellte der Anwohner fest, dass seine Haustür mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.
Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.
