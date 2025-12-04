Haustier durch illegale Tierfalle verletzt – Polizei ermittelt

ARNSTEIN, OT MÜDESHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwoch ist eine Katze von einer Schlagfalle verletzt worden. Die Polizei Karlstadt wurde verständigt und ermittelt nun.

Dem Sachstand nach muss sich das Tier zwischen 06:20 Uhr und 17:00 Uhr an der Falle verletzt haben. Eine Zeugin bemerkte die Hauskatze in der Radegundisstraße, die dort auch ihr Zuhause hat. Die Eigentümerin des Tieres brachte das Tier schließlich zu einem Tierarzt, um die entstandene Verletzung behandeln zu lassen.

Die hinzugerufene Polizei stellte eine verbotene Falle sicher und ermittelt zu dem bislang unbekannten Aufsteller.

Dabei wenden sich die Beamten auch an die Bevölkerung:

Wer hat in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Hinweise auf die Identität des Fallenstellers geben?

Hinweise dazu nimmt die Polizei Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.