Heide-Schule Schwebheim gestaltet Weihnachtskarten für das Landratsamt Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Weihnachten rückt näher, und auch in diesem Jahr wird eine besondere Tradition fortgesetzt: Seit seinem Amtsantritt 2013 setzt Landrat Florian Töpper auf individuell gestaltete Grußkarten zu Weihnachten.

Während er im vergangenen Jahr kreative Unterstützung durch das Erich Kästner Kinderdorf in Oberschwarzach erhielt, waren in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler der Heide-Schule in Schwebheim an der Gestaltung der Karten beteiligt.

Knapp 450 Karten sind in den letzten Wochen entstanden. Rund 30 Schülerinnen und Schüler haben viele kleine Kunstwerke erschaffen. Landrat Florian Töpper bedankte sich bei einem Besuch vor Ort persönlich bei den Schülern sowie bei Rektorin Christine Rennert und ihrem Team und überreichte als Dankeschön ein kleines Präsent.

„Vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler für diese tolle Unterstützung. Jede Karte ist für sich ein Unikat. Ich hoffe, dass das Malen und Basteln die Vorfreude auf Weihnachten nochmal verstärkt hat“, sagte Landrat Florian Töpper.

Die Heide-Schule ist ein Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Aktuell werden rund 305 Schülerinnen und Schüler in 24 Klassen von der 1. bis zur 9. Klasse unterrichtet. Die Schülerschaft kommt aus dem gesamten Landkreis Schweinfurt. Das Leitbild der Schule ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Offenheit gegenüber anderen und Hilfsbereitschaft.