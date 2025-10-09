Heilberufe: Ausländische Abschlüsse schneller anerkennen
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen in Heilberufen beschlossen.
Ziel ist es, die oft langwierigen und komplizierten Verfahren für Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen und Apotheker sowie Hebammen schneller, einfacher und digitaler zu gestalten. Damit soll dem Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich begegnet werden.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken erklärte, dass qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland für die Sicherung der gesundheitlichen Versorgung in der Zukunft benötigt werden. Durch den Abbau von bürokratischen Hürden sollen diese Fachkräfte rascher in Deutschland arbeiten können.
Wichtiger Hinweis: Trotz der Beschleunigung der Prozesse soll es keine Abstriche bei der Patientensicherheit und den hohen Standards der Versorgungsqualität geben. Der Gesetzentwurf dient lediglich der Verfahrensbeschleunigung, ohne die fachlichen Anforderungen zu reduzieren.
