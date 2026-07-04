„Heilige Helden“: Vortrag über den heiligen Laurentius in Waldsachsen
WALDSACHSEN (SCHONUNGEN) – Die Pfarrgemeinde Waldsachsen lädt zu einem besonderen kulturgeschichtlichen Vortrag ein. Ortschronistin Daniela Harbeck-Barthel präsentiert unter dem Titel „Heilige Helden – Die Geschichte von Sankt Laurentius und die besondere Verbreitung seines Patroziniums in Franken“ Wissenswertes über den Heiligen.
Ein Heiliger mit lokaler und regionaler Bedeutung
Der Vortrag widmet sich der Lebensgeschichte des heiligen Laurentius von Rom, dessen Erkennungszeichen der Rost ist. Er ist nicht nur der Patron der Barockkirche in Waldsachsen, sondern findet sich in ganz Franken in über 100 Kirchen sowie in Ortswappen und Flurdenkmälern wieder. Die Referentin geht unter anderem der spannenden Frage nach, warum der Laurentius-Kult in Deutschland nach der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 so stark an Bedeutung gewann.
Termine und Programm
Interessierte können den Bildvortrag an zwei Tagen besuchen:
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Sonntag, 5. Juli 2026:
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Anlass: Kindergarten- und Pfarrfest in Waldsachsen.
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Ab 10:00 Uhr: Kulinarische Stärkung im Pfarrgarten.
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Vortragszeiten: 12:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Kirche gegenüber.
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Sonntag, 16. August 2026:
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Vortragszeit: 14:30 Uhr.
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Besonderes Angebot für Namensträger
Die Pfarrgemeinde freut sich besonders über Gäste, die den Namen Lorenz, Laurenz, Laura, Laurent oder Lara tragen und anlässlich des Festtags des Heiligen ihren Namenstag feiern können. Der Vortrag beleuchtet zudem das Brauchtum zum Laurenzi-Fest am 10. August und erklärt, warum sogar Sternschnuppen nach dem Heiligen benannt sind.
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