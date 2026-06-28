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Heimatgeschichte bewahren: Grafenrheinfeld macht Flurnamen und Bildstöcke erlebbar

28. Juni 2026Letztes Update 28. Juni 2026
Heimatgeschichte bewahren: Grafenrheinfeld macht Flurnamen und Bildstöcke erlebbar
Foto: Bettina Krüger
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GRAFENRHEINFELD – Was verbirgt sich hinter Namen wie „Sauerstück“, „Funkeneiche“ oder dem „Fischermarterle“? Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat ein neues Heimatprojekt abgeschlossen, das die historischen Wurzeln der Region dauerhaft sichtbar macht.

Geschichte direkt vor Ort entdecken

Mit Unterstützung des Regionalbudgets der Mainbogengemeinden hat die Gemeinde an sechs Standorten neue Informationstafeln aufgestellt. Diese vermitteln interessierten Bürgerinnen, Schulklassen und Gästen Wissen über:

Ein Projekt für die Identität der Gemeinde

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Die Informationstafeln bieten auf Karten und in Kurztexten einen Einblick in die Zusammenhänge von Landschaft, Glaube und Alltag früherer Generationen. Bürgermeister Christian Keller betonte bei der offiziellen Abnahme die Bedeutung des Projekts: „Mit den neuen Informationstafeln haben wir ein Stück Heimatgeschichte dauerhaft sichtbar gemacht. Geschichte wird dadurch direkt vor Ort erlebbar und bleibt für kommende Generationen erhalten.“

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Umsetzung und Förderung

Die Realisierung des Projekts erforderte eine Investition von rund 6.800 Euro, die durch das Regionalbudget der Mainbogengemeinden gefördert wurde. Die handwerkliche Umsetzung erfolgte durch den gemeindlichen Bauhof, wobei insbesondere Mitarbeiter Sebastian Rudolph durch die Erstellung der Fundamente und die fachgerechte Montage der Schilder zum Gelingen beitrug.

Mit diesem Vorhaben hat Grafenrheinfeld einen weiteren wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Identität der Gemeinde zu stärken und die sprachlichen sowie steinernen Zeugen der Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren.


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