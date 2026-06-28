Heimatgeschichte bewahren: Grafenrheinfeld macht Flurnamen und Bildstöcke erlebbar
GRAFENRHEINFELD – Was verbirgt sich hinter Namen wie „Sauerstück“, „Funkeneiche“ oder dem „Fischermarterle“? Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat ein neues Heimatprojekt abgeschlossen, das die historischen Wurzeln der Region dauerhaft sichtbar macht.
Geschichte direkt vor Ort entdecken
Mit Unterstützung des Regionalbudgets der Mainbogengemeinden hat die Gemeinde an sechs Standorten neue Informationstafeln aufgestellt. Diese vermitteln interessierten Bürgerinnen, Schulklassen und Gästen Wissen über:
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Historische Flurnamen: Insgesamt 81 Bezeichnungen, die von der Landschaftsbeschaffenheit, früheren Besitzern oder alten Berufen erzählen, wurden von Ideengeber Walter Kasper erforscht und dokumentiert.
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Bildstöcke und Wegekreuze: Die insgesamt 46 Standorte – 33 im Ort und 13 in der Flur – werden nun detailliert erläutert. Die Marterln dienten früher als Orientierungspunkte oder Ausdruck des tiefen Glaubens und erinnern heute an Dankbarkeit, Unglücke oder kirchliche Traditionen.
Ein Projekt für die Identität der Gemeinde
Die Informationstafeln bieten auf Karten und in Kurztexten einen Einblick in die Zusammenhänge von Landschaft, Glaube und Alltag früherer Generationen. Bürgermeister Christian Keller betonte bei der offiziellen Abnahme die Bedeutung des Projekts: „Mit den neuen Informationstafeln haben wir ein Stück Heimatgeschichte dauerhaft sichtbar gemacht. Geschichte wird dadurch direkt vor Ort erlebbar und bleibt für kommende Generationen erhalten.“
Umsetzung und Förderung
Die Realisierung des Projekts erforderte eine Investition von rund 6.800 Euro, die durch das Regionalbudget der Mainbogengemeinden gefördert wurde. Die handwerkliche Umsetzung erfolgte durch den gemeindlichen Bauhof, wobei insbesondere Mitarbeiter Sebastian Rudolph durch die Erstellung der Fundamente und die fachgerechte Montage der Schilder zum Gelingen beitrug.
Mit diesem Vorhaben hat Grafenrheinfeld einen weiteren wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Identität der Gemeinde zu stärken und die sprachlichen sowie steinernen Zeugen der Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren.
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