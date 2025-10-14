Heimauftakt beim Gewichtheben

SCHWEINFURT – Am zweiten Wettkampftag in der 2. Bundesliga erwarten die Gewichtheber des AC 82 am kommenden Samstag die Mannschaft des AC 1892 Weinheim. Beide Mannschaften haben am ersten Kampftag jeweils verloren.

Die Gäste aus der Rhein-Neckar-Region waren dabei aber ebenso wie die Schweinfurter deutlich ersatzgeschwächt. Für den ersten Heimkampf der Saison stehen für den AC aus Schweinfurt aber praktisch alle Heberinnen und Heber zur Verfügung, sodass hier mit einem deutlich mehr Punkten gerechnet werden kann. Da sich beide Mannschaften voraussichtlich in dieser Saison im Abstiegskampf befinden werden, ist die Frage, ob der AC aus Weinheim ebenso stärker aufstellen kann und wer die ersten Tabellenpunkte der Saison einheimsen kann.

Die Antwort gibt es am Samstag ab 17 Uhr in der Halle des AC 82 am Bergl. Zuvor tritt ab 14:30 Uhr die 2. Mannschaft gegen die 2. Mannschaft des 1. AC Bayreuth an.