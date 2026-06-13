Heimkehr zum FC 05: Philipp Hack verstärkt die Offensive
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 baut seine Offensive weiter aus: Philipp Hack kehrt an seine alte Wirkungsstätte an die Niederwerrner Straße zurück. Der 23-jährige Offensivspieler kommt vom Regionalliga-Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth II zu den „Schnüdeln“.
Stationen eines Rückkehrers
Philipp Hack ist ein echtes Eigengewächs des FC 05, wo er einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung genoss. Über die Stationen Eintracht Bamberg und Holstein Kiel II führte sein Weg zuletzt nach Fürth. Der Offensivspieler bringt reichlich Erfahrung in den Kader ein: Insgesamt absolvierte er bereits 92 Regionalligaspiele in den Staffeln Bayern und Nord. In der abgelaufenen Saison erzielte er für die Zweitvertretung des „Kleeblatts“ in 32 Einsätzen sieben Tore und lieferte zwei Assists.
Vertraute Gesichter und hohe Erwartungen
Die Verpflichtung ist für Cheftrainer Jan Gernlein ein „Wiedersehen“ mit Geschichte, da sich die Wege der beiden bereits in der Jugend in Schweinfurt und später in Bamberg kreuzten. Gernlein lobt den Neuzugang als gereiften Spieler, der mit seiner „kreativen und frechen Art“ der Offensive den nötigen Schub verleihen soll.
Auch Kaderplaner Jürgen Hein zeigt sich erfreut über den Transfer: „Mit ihm gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren und torgefährlichen Spieler, der unsere Offensive bereichern wird.“
Motivation für die neue Saison
Philipp Hack selbst blickt der Herausforderung bei seinem Jugendverein positiv entgegen. Ausschlaggebend für die Rückkehr waren vor allem die „offenen und ehrlichen Gespräche“ mit den Verantwortlichen. „Ich habe große Lust auf die neue Herausforderung bei diesem Verein, den ich bereits seit meiner Jugendzeit kenne und schätze“, so Hack, der es kaum erwarten kann, erstmals wieder im Stadion aufzulaufen.
Haben Sie noch weitere Fragen zum aktuellen Kader oder den geplanten Neuzugängen beim 1. FC Schweinfurt 05?
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