Heimsieg für die Schnüdel-Mädels: Erfolgreiche Revanche gegen Hopferstadt
SCHWEINFURT – Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer gehörigen Portion Motivation haben die Schweinfurter Fußballerinnen am Wochenende nachgelegt. Nach dem Erfolg gegen die DJK Würzburg in der Vorwoche feierte die Heimelf einen verdienten Sieg gegen den krankheits- und verletzungsbedingt geschwächten Gast aus Hopferstadt.
Bereits in der 5. Spielminute stellte Antonia Heider die Weichen auf Sieg. Nach einem präzisen Zuspiel von Mona Salzmann schloss Heider unhaltbar in den linken oberen Winkel zum frühen 1:0 ab. Trotz der Personalnot hielten die Gäste das Spiel zunächst offen und kamen vereinzelt gefährlich vor das Schweinfurter Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Annika Braun in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.
Dominanz in der zweiten Halbzeit
In der zweiten Spielhälfte ließen die Gastgeberinnen nichts mehr anbrennen und hielten Hopferstadt konsequent vom eigenen Gehäuse fern. Das Ergebnis hätte dabei durchaus noch höher ausfallen können:
-
Aluminiumpech: Ikmeta Limani bewies bei zwei Freistößen aus aussichtsreicher Position viel Gefühl, doch beide Bälle landeten lediglich an der Querlatte.
-
Defensivstärke: Die Hintermannschaft der Schnüdelinnen stand sicher und ließ kaum Torchancen des Gegners zu.
Ausblick auf das Pokalspiel
Am Ende stand ein souveräner Erfolg gegen eine tapfer kämpfende, aber ersatzgeschwächte Truppe aus Hopferstadt zu Buche. Lange ausruhen können sich die Schweinfurterinnen jedoch nicht: Bereits am Ostermontag steht die nächste Herausforderung auf dem Programm. Dann reist das Team zum Pokalspiel nach Veitshöchheim, um den aktuellen Aufwärtstrend fortzusetzen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!