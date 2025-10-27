Heimsieg für die U19 – 1. FC Schweinfurt 05 – FV Illertissen 2:0
SCHWEINFURT – Die Schnüdel des FC Schweinfurt 05 haben in einem Spiel auf Kunstrasen den Gegner Illertissen mit 2:0 (1:0) besiegt. Die Schweinfurter dominierten die Partie über weite Strecken und konnten ihren hochverdienten Sieg in der Nachspielzeit besiegeln.
Die Schweinfurter machten von Beginn an Druck. In der 19. Minute fiel das folgerichtige 1:0 durch Tim Gensichen, der sich nach einer Kopfballverlängerung von Valentin Rödl stark gegen seinen Verteidiger durchsetzte und sicher verwandelte. Bis zur Halbzeit ließen die „Schnüdel“ weitere gute Gelegenheiten ungenutzt.
Nach der Pause kam Illertissen verbessert aus der Kabine und hatte zwei gefährliche Ausgleichsmöglichkeiten, die jedoch Torhüter Konstantin Duhai vereitelte oder die knapp am Tor vorbeigingen. Danach fanden die Schweinfurter wieder besser ins Spiel, ließen aber ihrerseits die Chance zum 2:0 liegen.
In der Schlussphase verteidigte Schweinfurt kompakt gegen die Offensive von Illertissen. Schließlich sorgte Noah Reus in der Nachspielzeit nach einem schönen Konter über Maro Müller für das verdiente 2:0-Endergebnis.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!