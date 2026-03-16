Heimsieg gegen den Meister: Bamberg Baskets schlagen Bayern München erneut
BAMBERG – Drei Wochen nach dem Triumph im Pokal-Halbfinale haben die BMA365 Bamberg Baskets am 15. März 2026 auch in der Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor 5.700 Zuschauern in der restlos ausverkauften BROSE ARENA besiegte der Pokalsieger den amtierenden Meister FC Bayern München mit 97:93.
Die Partie am 24. Spieltag begann hochemotional mit dem Hochziehen des neuen Pokalsiegerbanners unter die Hallendecke. In einem Spiel, das von hoher Intensität und physischer Defensive geprägt war, erkämpften sich die Bamberger ihren 15. Saisonsieg. Besonders das zweite Viertel sorgte für Begeisterung, als die Gastgeber insgesamt acht Dreier verwandelten. Bester Werfer auf Bamberger Seite war Kapitän Ibi Watson mit 23 Punkten, während Nationalspieler Andreas Obst für die Münchner mit 31 Zählern überragte.
Der Spielverlauf und die Highlights:
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Defensivgeprägter Start: Das erste Viertel endete mit einem knappen 14:15, wobei beide Teams den Angreifern kaum Raum ließen.
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Bamberger Dreierregen: Im zweiten Abschnitt drehten Austin Crowley und Zach Ensminger auf. Ensminger versenkte innerhalb von nur 90 Sekunden drei Distanzwürfe in Folge und brachte die Arena zum Kochen.
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Halbzeitführung: Trotz der starken Gegenwehr von Andreas Obst, der allein im zweiten Viertel 13 Punkte erzielte, gingen die Baskets mit einer 48:40-Führung in die Kabine.
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Widerstandsfähigkeit: Kapitän Ibi Watson betonte nach dem Spiel die Teamleistung, die es ermöglichte, die physische Gangart der Bayern zu kontern und die Führung bis zum Schluss zu verteidigen.
Mit diesem Erfolg untermauern die BMA365 Bamberg Baskets ihre starke Form und festigen ihre Position in der Tabelle der easyCredit Basketball Bundesliga. Das Team von Coach Anton Gavel bewies erneut, dass es auch gegen die Top-Teams der Liga bestehen kann.
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