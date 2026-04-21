Heimsieg gegen Veitshöchheim: Schweinfurterinnen bleiben dem Spitzenreiter auf den Fersen
SCHWEINFURT – Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SV Veitshöchheim haben die Fußballerinnen des FC 05 Schweinfurt ihre Ambitionen in der Tabelle untermauert. Dank einer bärenstarken Anfangsphase und einer konzentrierten Defensivleistung im zweiten Durchgang bleiben die Schnüdelinnen dem Spitzenreiter aus Hopferstadt dicht auf den Fersen.
Von der ersten Sekunde an machten die Gastgeberinnen deutlich, dass sie die drei Punkte in der Kugellagerstadt behalten wollten. Bereits in der 3. Minute sorgte Jule Volz für den perfekten Start: Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern ließ sie der gegnerischen Torhüterin Luisa Sterzenbach keine Abwehrmöglichkeit und traf zum frühen 1:0. Schweinfurt hielt das Tempo hoch und legte nur fünf Minuten später nach. Erneut war es Jule Volz, die nach einem schnellen Spielzug über die Außenbahn freigespielt wurde und mit einem präzisen Schuss auf 2:0 erhöhte.
Spannende Phase vor der Halbzeit
Nach der furiosen Anfangsviertelstunde verloren die Schweinfurterinnen jedoch etwas den Zugriff auf die Partie. Ab der 35. Minute übernahmen die Gäste aus Veitshöchheim zunehmend das Kommando und drängten auf den Anschlusstreffer. Die größte Chance der Gäste vereitelte Belinay Hacimüftüoglu in der 44. Minute, als sie den Ball in höchster Not gerade noch von der Torlinie kratzte und damit die Zwei-Tore-Führung in die Kabine rettete.
Lina Schusser sorgt für die Entscheidung
Nach dem Seitenwechsel fanden die Schweinfurterinnen zu ihrer defensiven Stabilität zurück. Sie ließen kaum noch gefährliche Angriffe der Gäste zu und kontrollierten das Geschehen weitestgehend. Einzig die Chancenverwertung verhinderte eine vorzeitige Entscheidung, da zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt blieben.
Erst in der 85. Minute fiel der erlösende Treffer zum Endstand: Lina Schusser stand nach einem Querpass goldrichtig und schob zum 3:0 ein. Durch diesen Erfolg festigt Schweinfurt den zweiten Tabellenplatz und hält den Druck auf die Tabellenspitze aufrecht.
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