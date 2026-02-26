Auto IU

Heimspiel des Meisters – Kommt in die Halle!

SCHWEINFURT – Der MHV Schweinfurt 09 hat sich bereits vorzeitig den Titel in der Bezirksliga 2026 gesichert und tritt am kommenden Samstag als frischgebackener Meister gegen die TG Heidingsfeld II an. Um 18:00 Uhr am Samstag, 28.02.26 erfolgt der Anpfiff in der Alexander-von-Humboldt-Halle, wo die Mannschaft trotz des feststehenden Titels eine engagierte Leistung zeigen möchte.

Das Spiel dient dem Team vor allem dazu, sich bei den treuen Fans für die Unterstützung während der gesamten Saison zu bedanken. Du bist herzlich eingeladen, die Mannschaft bei diesem letzten Heimauftritt anzufeuern und die erfolgreiche Spielzeit in gewohnter Atmosphäre zu genießen.

Direkt nach der Partie ist eine gemeinsame Meisterfeier mit den Spielern und dem Trainerstab geplant. Komm vorbei, feiere diesen besonderen Meilenstein und stoße mit dem Team auf eine unvergessliche Saison an.

Der Eintritt erfolgt wie gewohnt über den Haupteingang der Alexander-von-Humboldt-Halle. Erlebe den amtierenden Meister hautnah und lass uns diesen Erfolg gemeinsam im Herzen von Schweinfurt feiern.

