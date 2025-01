Heiße Asche führt zu Garagenbrand in Bischbrunn

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Rauchentwicklung in Garage

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, bemerkte ein Nachbar in der Rosenbergstraße in Bischbrunn Rauch aus der Garage eines Einfamilienhauses und alarmierte die Feuerwehr.

Die freiwillige Feuerwehr Bischbrunn war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich der Inhalt einer Restmülltonne vermutlich durch heiße Asche, wodurch die Tonne vollständig zerstört wurde. Zudem wurde die Garage durch Ruß beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.