Heißes Öl führt zu Stichflamme

BÜHLER – Am Freitagnachmittag kam es im Keller eines Wohnhauses in der Ludwig-Jahn-Straße zu einem schweren Unfall beim Frittieren, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Gegen 17:00 Uhr erhitzte eine 23-jährige Frau Öl in einem Topf, um darin Speisen zu frittieren. Als das Öl überhitzte und Flammen entstand, griff ein 60-jähriger Familienangehöriger ein, um das Feuer zu löschen. Dabei kippte der Topf aus bislang ungeklärten Gründen zu Boden. Es kam zu einer massiven Stichflamme, und der Mann wurde mit heißem Öl übergossen.

Er erlitt schwere Verbrennungen an Armen und Beinen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Am Inventar der Küche entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zu einer weiteren Ausbreitung des Feuers kam es glücklicherweise nicht.